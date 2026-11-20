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Samsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet ile SUV aracın çarpıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Lise Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile SUV aracın çarpışması sonucu yaşanan kazanın ardından olay yerine motosikletli ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle caddede trafik kısa süreli aksadı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı