Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun'da narkotik ekiplerinin operasyonunda 3'ü hükümlü 10 kişi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı. Aramalarda 1112 uyuşturucu hap ve 12,29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi; yakalananlar arasında 3 hükümlü de var.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3'ü aranan hükümlü 10 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 1112 uyuşturucu hap, ?12,29 gram sentetik uyuşturucu, ?3 gram kokain, ?2 hassas terazi, ?2 uyuşturucu kullanma aparatı, ?2 ruhsatsız tabanca ve ?60 fişek ele geçirildi.

Operasyonda aralarında haklarında uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu kullanmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlünün de bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Ted Bundy'nin 52 yıl önceki bir cinayeti daha aydınlatıldı! Emniyet müdürünün 17 yaşındaki kızını öldürdüğü DNA ile belirlendi

Ted Bundy'nin bir kurbanı daha çıktı! Emniyet müdürünün kızıymış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü YouTuber'ın evine jandarma baskını! İçeriden çıkanlar şaşkına çevirdi

Ünlü YouTuber'ın evine jandarma baskını! Çıkanlar şaşkına çevrildi
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi

Taraftarlar o hocayı istemiyor: Sakın gelmesin, ne işi var bu takımda?
Yardım teklifini 'Acemi değiliz' diyerek reddetti, 2 dakika sonra kaza yaptı! O anlar kask kamerasında

"Acemi değiliz" dedi, 2 dakika sonra kendini asfaltta buldu
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Bakan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti

Türkiye'de bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler'i izleyemeyecek

1,5 milyar insan Arda Güler'i izleyemeyecek
Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak

Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak