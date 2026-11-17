Samsun'da yapılması planlanan 350 yataklı İlkadım Hastanesi projesi için 62 dönümlük arazide bulunan eski hastane binaları yıkılmaya başlandı.

Samsun'da eski devlet hastanesi, kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi olarak kullanılan 62 dönümlük araziye 350 yataklı İlkadım Hastanesi yapılması planlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eski sağlık yapılarının yıkımına başladıklarını söyledi.

Arazinin 62 dönümlük bir alan olduğunu belirten Uras, " Samsun'da geçmiş yıllarda Mehmet Aydın Devlet Hastanesi olarak hizmet vermiş, akabinde de Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet vermiş bir yer burası. Yani halk arasında en çok doğum evi olarak bilinen yerleşkedeyiz. Burada aynı zamanda Halk Sağlığı Laboratuvarı ve İl Sağlık Müdürlüğü binaları vardı. Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla beraber bu boşalan kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi olsun onkoloji ek hizmet binası olsun, buradaki diğer binalarda bir boşaltım başladı. Burada İlkadım Devlet Hastanesi yapılması planlandı." diye konuştu.

Uras, yıkımların ardından gerekli zemin etütlerinin ve jeoteknik çalışmaların yapılıp İlkadım Devlet Hastanesi'nin projesinin tamamlanacağını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"İlkadım Devlet Hastanesi'nin 255 servis yatağı, 65 yoğun bakım yatağı, 30 palyatif yatağı olacak, 15 ameliyathanesi olacak. Erişkin ve çocuk hastalara yönelik acil servis alanları, anjiyo ünitesi, diyaliz, endoskopi, bronkoskopi gibi üniteler gibi özellikli tanı ve tedavi destek birimlerinin bulunduğu kapsamlı bir hastane olacak. İl merkezinde hastalarımızın kolaylıkla erişim sağlayacağı bir hastanemiz olacak."

Samsun'da sağlıkta çok büyük bir dönüşüm olduğuna işaret eden Uras, şunları kaydetti:

"2027'nin ilk yarısında Tekkeköy Devlet Hastanesi'ni hizmete alacağız. Akabinde Atakum Devlet Hastanesi'nin bir yıl içinde açılması planlanıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ve yerleşkesini de bu alandan çıkartacağız ve yeni binamızda hizmet vermeye başlayacağız. Samsun sağlık anlamında büyük bir dönüşüm geçirmekte. Bu bizim için değil sadece, bölge için de önemli. Çünkü Samsun, Karadeniz'de sağlık üssü diyebiliriz. Tabii incelediğimiz rakamlar da bunu gösteriyor. Ekim ayında Samsun Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 300 bin hastaya hizmet verildi. Bu bakımdan yeni sağlık yatırımlarıyla Samsun'daki sağlık altyapısını çok daha güçlü bir hale getireceğiz."

Kaynak: AA