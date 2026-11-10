Samsun'da 8 yaşındaki çocuğa taciz iddiası kanlı bitti! Çocuğun amcası sırtından bıçaklandı

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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde A.C. (28), 8 yaşındaki yeğenine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği S.G. (33) tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan A.C., hastanede tedaviye alındı.

TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. S.G. ile A.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.G., A.C.'yi bıçakla sırtından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.C., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. S.G. ise polis tarafından gözaltına alındı.

OLAYIN ARKASINDAN TACİZ İDDİASI ÇIKTI

Öte yandan olayın, S.G.'nin, A.C.'nin ağabeyi İ.C.'nin üvey kızı B.K.'ye (8) sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla yaşandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı