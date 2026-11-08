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Samsun İlkadım'da motosiklet kayarak devrildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

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Samsun İlkadım'da motosiklet kayarak devrildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Samsun İlkadım'da motosiklet kayarak devrildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Yaşar Doğu Mahallesi İstanbul Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında motosiklet seyir halindeyken kayarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da meydana gelen motosiklet kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Aleyna Korkmaz idaresindeki 55 ARC 289 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kayarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Aleyna Korkmaz, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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