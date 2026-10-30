Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun İlkadım'da motosiklet sürücüsü iki otomobilin arasında kalarak yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım'da motosiklet sürücüsü iki otomobilin arasında kalarak yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun İlkadım'da İstiklal Caddesi'nde motosiklet sürücüsü, iki otomobilin arasından geçerken her iki araca çarparak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen motosikletli ambulans ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin arasından geçerken araçlara çarparak arada kalan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.F. idaresindeki 37 MA 3716 plakalı motosiklet, iki otomobilin arasından geçtiği sırada her iki araca da çarptı. Araçların arasında kalan motosiklet sürücüsü, motosikletiyle birlikte yola düştü. Kazada yaralanan A.F.'yi gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine motosikletli ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail’de hükümet pazarlığı başladı: Netanyahu’nun önünde 3 seçenek, muhalefetin kaderi Arap partilerinin elinde

İsrail’de hükümet krizi: Netanyahu’nun önünde 3 seçenek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu

Ne yaptın sen Mert? Fener taraftarı ağzına geleni sayıyor
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet

Yerli mi yabancı mı derken hoca için karar verildi
Google'ın kendi yapay zekası arama gelirlerini vurdu! Alphabet bir günde 500 milyar dolar kaybetti

Yapay zeka Google'ı vurdu! Bir günde 500 milyar dolar buhar oldu
Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın

Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın
TFF'den Sergen Yalçın için bir açıklama daha

TFF'den Sergen Yalçın için bir açıklama daha
Çorum'da otomobil mağazanın vitrinine daldı! Ardından çıkan kavgada araçtaki baba ve kızı darbedildi

Otomobil mağazaya daldı! Asıl olay araçtan inince yaşandı
Diyarbakır'da sağanak mezarlığı vurdu! Onlarca kabir sular altında kaldı

Yürek yakan manzara: Onlarca kabir sular altında!