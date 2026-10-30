Samsun İlkadım'da motosiklet sürücüsü iki otomobilin arasında kalarak yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin arasından geçerken araçlara çarparak arada kalan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.F. idaresindeki 37 MA 3716 plakalı motosiklet, iki otomobilin arasından geçtiği sırada her iki araca da çarptı. Araçların arasında kalan motosiklet sürücüsü, motosikletiyle birlikte yola düştü. Kazada yaralanan A.F.'yi gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine motosikletli ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı