Samsun İlkadım'da silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi yaralandı, şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir müteahhitlik ofisinde meydana gelen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi, kaçmaya çalışırken devriye gezen çevik kuvvet polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Ferah Sokak üzerinde bulunan Kurtoğlu İş Merkezi'nin 2. katındaki bir müteahhitlik ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, M.T.Y. (35), kendisi hakkında 'uzaklaştırma' kararı bulunan eski kız arkadaşı G.K.'nin(34) çalıştığı müteahhitlik bürosuna gitti. M.T.Y., burada tabancayla ateş açarak G.K. ile müteahhit M.E.'yi (46) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar iki ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, bölgede devriye görevi yapan çevik kuvvet polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı