Samsun Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle boşalan eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yerleşkesinde, 350 yataklı İlkadım Devlet Hastanesi'nin yapımı için yıkım çalışmaları başladı.

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, yıkım çalışmalarının başladığı alanda açıklamalarda bulundu. Buranın 62 dönümlük bir alan olduğunu belirten Uras, yerleşkenin geçmişte Mehmet Aydın Devlet Hastanesi, ardından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet verdiğini, halk arasında ise doğumevi olarak bilindiğini söyledi. Alanda ayrıca Halk Sağlığı Laboratuvarı ve İl Sağlık Müdürlüğü binalarının da bulunduğunu ifade eden Uras, Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte eski hastane binalarının tahliye edildiğini kaydetti.

350 yataklı hastane yapılacak

İlkadım Devlet Hastanesi projesi kapsamında yıkım çalışmalarına başlandığını belirten Uras, yıkımın ardından gerekli zemin etüt ve jeoteknik çalışmaların yapılacağını, sonrasında hastane projesinin tamamlanacağını dile getirdi. Hastanenin toplam 350 yatak kapasitesine sahip olmasının planlandığını aktaran Uras, "Hastanede 255 servis yatağı, 65 yoğun bakım yatağı ve 30 palyatif bakım yatağı olacak. 15 ameliyathanenin yanı sıra erişkin ve çocuk hastalara yönelik acil servis alanları, anjiyo ünitesi, diyaliz, endoskopi ve bronkoskopi üniteleri gibi özel nitelikli tanı ve tedavi destek birimleri bulunacak. Kapsamlı bir hastane olacak ve il merkezinde hastalarımızın kolaylıkla ulaşabileceği bir sağlık tesisi olarak hizmet verecek" dedi.

Tekkeköy Devlet Hastanesi 2027'nin ilk yarısında açılacak

Samsun'da sağlık alanında büyük bir dönüşüm yaşandığını vurgulayan Uras, 2027 yılının ilk yarısında Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin hizmete alınmasının planlandığını, ardından Atakum Devlet Hastanesi'nin de sağlık yatırımları arasındaki yerini alacağını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün de mevcut yerleşkesinden taşınarak yeni binasında hizmet vermeye başlayacağını belirten Uras, Samsun'un yalnızca kent için değil, bölge açısından da önemli bir sağlık merkezi olduğunu ifade etti.

Şehir Hastanesi'nde ekim ayında 300 bin hastaya hizmet verildi

Samsun'un Karadeniz'in sağlık üssü konumunda bulunduğunu kaydeden Uras, sağlık yatırımlarının kentteki hizmet kapasitesini artırdığını dile getirdi. Samsun Şehir Hastanesi'nde yalnızca ekim ayında yaklaşık 300 bin hastaya hizmet verildiğini belirten Uras, diğer sağlık yatırımlarıyla birlikte kentin sağlık altyapısını daha üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı