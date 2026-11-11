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Samsun İlkadım'da tramvay istasyonu önünde bıçaklı kavgada 3 çocuk yaralandı

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Samsun İlkadım'da tramvay istasyonu önünde bıçaklı kavgada 3 çocuk yaralandı Haber Videosunu İzle
Samsun İlkadım'da tramvay istasyonu önünde bıçaklı kavgada 3 çocuk yaralandı
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Samsun İlkadım'da Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu önünde iki grup arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 18 yaşından küçük 3 çocuk yaralanırken, motosikletli ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 çocuk yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan olayda 18 yaşından küçük A.B., H.A. ve A.A. bıçaklandı. Yaralılardan birinin boynundan, diğer ikisinin ise bacaklarından bıçaklandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi motosikletli ambulans ekipleri yaptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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