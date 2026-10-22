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Samsun İlkadım'da 12 şüpheli gözaltına alındı, 7 bin 902 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Samsun İlkadım'da uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 7 bin 902 uyuşturucu hap, 69,90 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda 7 bin 902 uyuşturucu hap, 69,90 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca, 7 fişek ele geçirdi.

Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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