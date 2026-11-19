SAMSUN (İHA) – Samsun'da dikiş makinesi tamiratı yapan esnaf Süleyman Altunay, iş yerinin önünde bulunan ve içerisinde 10 bin liranın üzerinde para olan çantanın sahibini arıyor.

İlkadım ilçesindeki iş yerinde dikiş makinesi tamiratı yapan Süleyman Altunay'a (60) birkaç gün önce bir kadın gelerek dükkanının önünde içerisinde para bulunan küçük bir çanta bulduğunu söyledi. Paranın kendisine ait olup olmadığını soran kadına çantanın kendisine ait olmadığını belirten Altunay, sahibinin bulunması amacıyla çantayı iş yerinin camına astı. Günlerdir sahibinin ortaya çıkmasını bekleyen Altunay, paranın gerçek sahibine teslim edilmesini istiyor.

"Parayı polis karakoluna teslim edeceğim"

Çantanın içerisinde 10 bin liranın üzerinde para bulunduğunu ancak miktarı özellikle açıklamadığını belirten Süleyman Altunay, "Birkaç gün önce bir kadın, dükkanımın önünde küçük bir çanta içerisinde bir miktar para bulduğunu söyledi. Bana 'Sizden mi düştü?' diye sordu. Ben de çantayı iş yerimin camına astım. Belki birisi arar, sorarsa haber veririm diye düşündüm. Şu anda sahibini bekliyorum. Eğer yarın akşama kadar gelen olmazsa polis karakoluna evrak karşılığında teslim edeceğim. Kaybeden kişi bize ulaşırsa çantanın içerisindeki miktarı bildiğimiz için kendisine yardımcı olmaya çalışırız. Parayı polise teslim etmemiz halinde de nerede olduğunu söyleriz. Sahibi, gerekli evrak veya bilgi karşılığında parasını geri alabilir" diye konuştu.

"Helaline haram katmak istemediği için gelip bize teslim etti"

Parayı bulan kadına da teşekkür eden Altunay, "İnsanların hayatı zaten bir mücadele. Belki elektrik faturasını yatırmaya, su faturasını ödemeye gitti ya da altın bozdurdu. Bilemeyiz. Allah kolaylık versin, yaşam kolay değil. Parayı bulan kişiye de teşekkür ediyorum. En azından helaline haram katmak istemediği için gelip bize teslim etti. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı