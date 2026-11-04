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Samsun'da eşini darp edip ayak parmağını kırdığı iddia edilen koca serbest bırakıldı

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Samsun'da eşini darp edip ayak parmağını kırdığı iddia edilen koca serbest bırakıldı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde ailevi nedenlerle tartıştığı eşini darp edip ayak parmağını kırdığı iddia edilen koca, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Eşi, darp, tehdit ve hakaret ile ayak parmağının kırılması nedeniyle şikayetçi oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı eşini darp ederek ayak parmağını kıldığı iddia edilen koca gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G.C. (39) ile eşi S.C. (40) ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.G.C., eşinin kendisini darp ettiğini, tehdit ve hakarette bulunduğunu, ayrıca ayak parmağının kırılmasına neden olduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.

Olayın ardından İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.C., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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