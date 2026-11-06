Samsun'da 48 saatte metrekareye 132 kilodan fazla yağış su baskınlarına yol açtı

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Kuvvetli sağanağın etkili olduğu Samsun'da son 2 günde metrekareye 132 kilodan fazla yağış düştü. Kent genelinde birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, çok sayıda evde su baskını yaşandı.

Türkiye genelinde etkili olan kuzeyli rüzgarlarla birlikte Samsun'da da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Son 48 saattir aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle merkez ilçeler İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum'da birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Bazı evleri su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Samsun, son 24 saatte Türkiye genelinde en fazla yağış alan 5'inci il oldu. Kentte metrekareye düşen yağış miktarı 62 kilogram olarak ölçüldü. Yağış miktarında Rize 90 kilogramla ilk sırada yer alırken, Hatay 88, Artvin 86 ve Giresun 72 kilogramla Samsun'un önünde sıralandı.

Samsun'da son 48 saatlik toplam yağış miktarı ise metrekareye 132 kilogramı aştı. Son 24 saatte kentin en fazla yağış alan ilçesi Atakum olurken, bu ilçeyi İlkadım, Bafra, Tekkeköy ve Canik takip etti. Alaçam, Ladik, Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde de yağışların ortalamanın üzerinde seyrettiği bildirildi.

Meteoroloji tahminlerine göre Samsun ve çevresinde bugün ve yarın da yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışlı havanın 10 Kasım Salı gününe kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı