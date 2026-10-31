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Samsun polisi İlkadım'da 92 esnafı ziyaret edip 288 vatandaşı bilgilendirdi

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Samsun polisi İlkadım'da 92 esnafı ziyaret edip 288 vatandaşı bilgilendirdi
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, İlkadım'da 92 esnafı ziyaret ederek 288 vatandaşı dolandırıcılık ve iş yerinden hırsızlığa karşı bilgilendirdi. Ziyaretlerde KADES ve Hayat 112 uygulamaları tanıtıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim" projesi kapsamında İlkadım ilçesinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Proje kapsamında 92 esnafı ziyaret eden polis ekipleri, 288 vatandaşı dolandırıcılık ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirdi.

Ziyaretlerde ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Hayat 112 uygulamaları tanıtılarak vatandaşların bu hizmetlerden yararlanma konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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