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Samsun İlkadım'da birahanede neşterli saldırıda 4 kişi yaralandı, saldırgan aranıyor

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir birahanede neşterle saldırıya uğrayan 4 kişi yaralandı. İddiaya göre alkol alan bir kişi kadınları rahatsız edince iş yeri sahibi tarafından uyarıldı ve saldırganın neşterle saldırdığı öne sürüldü; polis kaçan saldırganı arıyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde birahanede çıkan olayda neşterle saldırıya uğrayan 4 kişi yaralandı.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir birahanede meydana geldi. İddiaya göre, birahanede alkol alan A.U. (36), kadınları rahatsız etmesi üzerine iş yeri sahibi G.E.(43) tarafından uyarıldı. Uyarının ardından çıkan olayda A.U.'nun neşterle saldırdığı öne sürüldü.

Olayda birahane sahibi G.E. ile K.A. (55), M.E.(52) ve M.U.Ş. (39) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaraların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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