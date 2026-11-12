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Samsun İlkadım'da tramvay durağında 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvay durağında kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada 3 kişi bıçakla yaralandı. Olayın ardından yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvay durağında kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay, Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı'nda meydana geldi. K.D. (19), kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada H.A.'yı (16) sırtından, A.A.A.'yı (21) bacağından ve boynundan, A.A.'yı ise elinden bıçakladı. Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan K.D., Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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