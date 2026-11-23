Samsun İlkadım'da araçta 508 gram metamfetamin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, arka kapı döşemesine gizlenmiş 508 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucuya el konuldu ve soruşturma sürüyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, arka kapı döşemesine gizlenmiş 508 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, arka kapı döşemesinin içerisine gizlenmiş 508 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.