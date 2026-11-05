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Samsun İlkadım'da ofiste 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

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Samsun İlkadım'da ofiste 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir müteahhitlik ofisinde 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, saldırının alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını öne sürdü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir müteahhitlik ofisinde 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Ferah Sokak üzerinde bulunan Kurtoğlu İş Merkezi'nin 2. katındaki bir müteahhitlik ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, M.T.Y. (35), kendisi hakkında 'uzaklaştırma' kararı bulunan G.K.'nin(34) çalıştığı müteahhitlik bürosuna gitti. M.T.Y., burada tabancayla ateş açarak G.K. ile müteahhit M.E.'yi (46) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar iki ambulansla hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, bölgede devriye görevi yapan çevik kuvvet polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.Y.T., silahlı saldırının alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını öne sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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