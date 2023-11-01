Güzelyalı Haberleri - Güzelyalı Haber - Haberler

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Güzelyalı Haberleri

Güzelyalı haber, Güzelyalı son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Samsun'da Vale Saldırısı: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Vale Saldırısı: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güzelyalı - Dün 09:12
Meyhaneyi kurşunlayıp valeyi vurdular

Meyhaneyi kurşunlayıp valeyi vurdular

Güzelyalı - 31.10.2023
Samsun'da meyhaneye silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi yakalandı

Samsun'da meyhaneye silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi yakalandı

Güzelyalı - 31.10.2023
Samsun'da Vale Saldırısı: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Vale Saldırısı: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güzelyalı - 31.10.2023
Mudanya'da Radarla Hız Denetimi: 35 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Mudanya'da Radarla Hız Denetimi: 35 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Güzelyalı - 26.10.2023
İZELMAN Anaokullarına Çiğli Ataşehir ve Torbalı Şubeleri Eklendi

İZELMAN Anaokullarına Çiğli Ataşehir ve Torbalı Şubeleri Eklendi

Güzelyalı - 12.10.2023
Depremde Ailesini Kaybeden Genç, Evsiz Kalıyor

Depremde Ailesini Kaybeden Genç, Evsiz Kalıyor

Güzelyalı - 10.10.2023
96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden 'beton kanseri' savunması

96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden 'beton kanseri' savunması

Güzelyalı - 09.10.2023
Minibüs Şoförü, SMA'lı Çocuğa Yardım Kampanyasına Bağış Yaptı

Minibüs Şoförü, SMA'lı Çocuğa Yardım Kampanyasına Bağış Yaptı

Güzelyalı - 09.10.2023
Adana'da Polise Saldıran Restoran Sahibi ve Çalışanları Gözaltına Alındı

Adana'da Polise Saldıran Restoran Sahibi ve Çalışanları Gözaltına Alındı

Güzelyalı - 02.10.2023
Adana'da restoran önünde polise zorluk çıkaran 2 kişi tutuklandı

Adana'da restoran önünde polise zorluk çıkaran 2 kişi tutuklandı

Güzelyalı - 02.10.2023
Ordu'da otomobil deniz kenarına yuvarlandı: 4 yaralı

Ordu'da otomobil deniz kenarına yuvarlandı: 4 yaralı

Güzelyalı - 01.10.2023
Otomobil Uçurumdan Düştü: 4 Kişi Yaralandı

Otomobil Uçurumdan Düştü: 4 Kişi Yaralandı

Güzelyalı - 01.10.2023
Adana'da depremde yıkılan binada anma düzenlendi

Adana'da depremde yıkılan binada anma düzenlendi

Güzelyalı - 01.10.2023
Otomobilin içinde oturan şahsı vuran iki kişi tutuklandı

Otomobilin içinde oturan şahsı vuran iki kişi tutuklandı

Güzelyalı - 28.09.2023
Trafikte Tartıştıkları Kişiyi Sırtından Vurup Kaçtılar

Trafikte Tartıştıkları Kişiyi Sırtından Vurup Kaçtılar

Güzelyalı - 28.09.2023
Adana'da trafikte tartışma: 2 zanlı tutuklandı

Adana'da trafikte tartışma: 2 zanlı tutuklandı

Güzelyalı - 28.09.2023
Adana'da Otomobildeki Şahsı Vuran İki Kişi Tutuklandı

Adana'da Otomobildeki Şahsı Vuran İki Kişi Tutuklandı

Güzelyalı - 28.09.2023
Adana'da yıkılan apartmanın müteahhidi hakim karşısına çıkacak

Adana'da yıkılan apartmanın müteahhidi hakim karşısına çıkacak

Güzelyalı - 27.09.2023
Konak Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'nı Renkli Etkinliklerle Kutladı

Konak Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'nı Renkli Etkinliklerle Kutladı

Güzelyalı - 22.09.2023
Mudanya'da Radarlı Hız Denetimine 26 Sürücüye Cezai İşlem

Mudanya'da Radarlı Hız Denetimine 26 Sürücüye Cezai İşlem

Güzelyalı - 20.09.2023
Mudanya'da radar hız denetimi: 26 sürücüye ceza

Mudanya'da radar hız denetimi: 26 sürücüye ceza

Güzelyalı - 20.09.2023
Çalıntı Lüks Otomobil ile Polisten Kaçan Şüpheliler Yakalandı

Çalıntı Lüks Otomobil ile Polisten Kaçan Şüpheliler Yakalandı

Güzelyalı - 15.09.2023
Lüks otomobil çalıp polise ateş eden şahıslar kıskıvrak yakandı

Lüks otomobil çalıp polise ateş eden şahıslar kıskıvrak yakandı

Güzelyalı - 15.09.2023
15 Eylül 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

15 Eylül 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Güzelyalı - 15.09.2023
Adana'da bir işyerine AK-47'li saldırı girişimi bekçiler tarafından önlendi

Adana'da bir işyerine AK-47'li saldırı girişimi bekçiler tarafından önlendi

Güzelyalı - 14.09.2023
BEKÇİLERİ GÖRÜNCE KALAŞNİKOF'U VE ÇALINTI MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇMAYA BAŞLADILAR

BEKÇİLERİ GÖRÜNCE KALAŞNİKOF'U VE ÇALINTI MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇMAYA BAŞLADILAR

Güzelyalı - 14.09.2023
BEKÇİLERİ GÖRÜNCE KALAŞNİKOF'U VE ÇALINTI MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇMAYA BAŞLADILAR

BEKÇİLERİ GÖRÜNCE KALAŞNİKOF'U VE ÇALINTI MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇMAYA BAŞLADILAR

Güzelyalı - 14.09.2023
Bekçileri görünce Kalaşnikof'u ve çalıntı motosikleti bırakıp kaçmaya başladılar

Bekçileri görünce Kalaşnikof'u ve çalıntı motosikleti bırakıp kaçmaya başladılar

Güzelyalı - 14.09.2023
Plakasız motosikletle gelip iş yerine AK-47 ile saldırı düzenleyecekleri sırada bekçilere yakalandılar

Plakasız motosikletle gelip iş yerine AK-47 ile saldırı düzenleyecekleri sırada bekçilere yakalandılar

Güzelyalı - 14.09.2023
Plakasız motosikletle gelip iş yerine AK-47 ile saldırı düzenleyecekleri sırada bekçilere yakalandılar

Plakasız motosikletle gelip iş yerine AK-47 ile saldırı düzenleyecekleri sırada bekçilere yakalandılar

Güzelyalı - 14.09.2023
Adana'da AK-47 ile iş yerine saldırı planlayan şüphelilerden biri yakalandı

Adana'da AK-47 ile iş yerine saldırı planlayan şüphelilerden biri yakalandı

Güzelyalı - 14.09.2023
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Su Temin Projesi KKTC için hayati öneme sahip

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Su Temin Projesi KKTC için hayati öneme sahip

Güzelyalı - 13.09.2023
Çanakkale'de Toplu Ulaşıma Yüzde 41 ile 75 Oranında Zam Yapıldı

Çanakkale'de Toplu Ulaşıma Yüzde 41 ile 75 Oranında Zam Yapıldı

Güzelyalı - 04.09.2023
Samsun'da arkadaşının evinde baygın halde hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti

Samsun'da arkadaşının evinde baygın halde hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti

Güzelyalı - 02.09.2023
Mudanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Mudanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Güzelyalı - 31.08.2023
Pendik'te otomobil kazası: Köpeğin korkudan araçtan çıkmadığı görüldü

Pendik'te otomobil kazası: Köpeğin korkudan araçtan çıkmadığı görüldü

Güzelyalı - 31.08.2023
Çukurova Belediyesi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni

Çukurova Belediyesi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni

Güzelyalı - 28.08.2023
İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24-25 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24-25 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!

Güzelyalı - 24.08.2023
Çukurova'da Yangında Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Çukurova'da Yangında Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Güzelyalı - 23.08.2023
Çanakkale'de Büyük Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'de Büyük Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Güzelyalı - 23.08.2023
Adana'da çıkan yangında mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adana'da çıkan yangında mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Güzelyalı - 23.08.2023
Ankara'dan tatile gelen üniversite öğrencisi Samsun'da boğuldu

Ankara'dan tatile gelen üniversite öğrencisi Samsun'da boğuldu

Güzelyalı - 19.08.2023
Samsun'da 16 Vatandaş Denizde Boğularak Hayatını Kaybetti

Samsun'da 16 Vatandaş Denizde Boğularak Hayatını Kaybetti

Güzelyalı - 17.08.2023
Ankara'dan tatil için Samsun'a gelen genç denizde kayboldu

Ankara'dan tatil için Samsun'a gelen genç denizde kayboldu

Güzelyalı - 17.08.2023
Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 2 Kız Kardeş ve Kuzenleri Kurtarıldı

Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 2 Kız Kardeş ve Kuzenleri Kurtarıldı

Güzelyalı - 16.08.2023
Karadeniz'de can pazarı: 1 çocuk boğuldu, 2 çocuk son anda kurtarıldı

Karadeniz'de can pazarı: 1 çocuk boğuldu, 2 çocuk son anda kurtarıldı

Güzelyalı - 16.08.2023
Samsun'da denize giren 3 çocuktan 1'i boğularak hayatını kaybetti

Samsun'da denize giren 3 çocuktan 1'i boğularak hayatını kaybetti

Güzelyalı - 16.08.2023
Amasya'dan Samsun'a tatile gelen çocuklar denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Amasya'dan Samsun'a tatile gelen çocuklar denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Güzelyalı - 16.08.2023
Ezgi'nin ailesi üst geçide astıkları pankartla kızlarının katilini arıyor

Ezgi'nin ailesi üst geçide astıkları pankartla kızlarının katilini arıyor

Güzelyalı - 13.08.2023
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