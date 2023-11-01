Güzelyalı Haberleri - Güzelyalı Haber - Haberler

Güzelyalı Haberleri
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15 Eylül 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
BEKÇİLERİ GÖRÜNCE KALAŞNİKOF'U VE ÇALINTI MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇMAYA BAŞLADILAR
BEKÇİLERİ GÖRÜNCE KALAŞNİKOF'U VE ÇALINTI MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇMAYA BAŞLADILAR
Bekçileri görünce Kalaşnikof'u ve çalıntı motosikleti bırakıp kaçmaya başladılar
Plakasız motosikletle gelip iş yerine AK-47 ile saldırı düzenleyecekleri sırada bekçilere yakalandılar
Plakasız motosikletle gelip iş yerine AK-47 ile saldırı düzenleyecekleri sırada bekçilere yakalandılar
Samsun'da arkadaşının evinde baygın halde hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti
Çukurova Belediyesi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni
İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24-25 Ağustos İzmir su kesintisi listesi!
Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 2 Kız Kardeş ve Kuzenleri Kurtarıldı