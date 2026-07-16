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Denizde yüzüstü hareketsiz halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Denizde yüzüstü hareketsiz halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Sahili'nde sabah saatlerinde deniz yüzeyinde hareketsiz bulunan 70 yaşındaki M.A., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güzelyalı Burgaz Sahili'nde saat 09.00 sıralarında, kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta deniz yüzeyinde yüzüstü hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, dalgıç ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarılan kişiye, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A. (70), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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