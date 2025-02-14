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Mudanya'da Radar Hız Denetimi: 17 Sürücüye 100 Bin Lira Ceza

Mudanya'da Radar Hız Denetimi: 17 Sürücüye 100 Bin Lira Ceza
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Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı'nda gerçekleştirdikleri radar hız denetimlerinde 17 sürücüye yaklaşık 100 bin lira ceza kesildi. Aşırı hız yapan sürücüler uyarılırken, denetimlerin süreceği bildirildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı mevkiinde gerçekleştirdikleri radar hız denetimlerinde 17 sürücüye yaklaşık 100 bin lira cezai işlem uyguladı.

Denetimlerde cezai işlem uygulanan sürücülere aşırı hız yapmamaları konusunda sıkı uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, aşırı hız yapan sürücülere yönelik bu denetimlerin halkın güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Polis ekipleri, sürücüleri aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarırken, denetimlerin farklı zamanlarda da devam edeceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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