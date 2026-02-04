Haberler

Mudanya'da kaçak tütün operasyonu...

Mudanya'da kaçak tütün operasyonu...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güzelyalı Mahallesi'nde bir işletmeye düzenlediği operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirdi. İşletme sahibi gözaltına alındı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Güzelyalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeye operasyon düzenlendi.

Yapılan incelemede, söz konusu işletmede kaçak tütün mamulleri satışı yapıldığı tespit edildi. İşletmede gerçekleştirilen baskın sonucu 10 kilo 150 gram nargile tütünü, 9 kilo 250 gram kıyılmış tütün, 20 bin adet boş makaron ile 7 bin 120 adet kaçak sigara ve çeşitli tütün mamulleri ele geçirildi.

İşletme sahibi İ.K., Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu

Yüzü gülüyor! Tarihte böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı