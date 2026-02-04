Mudanya'da kaçak tütün operasyonu...

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Güzelyalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeye operasyon düzenlendi.

Yapılan incelemede, söz konusu işletmede kaçak tütün mamulleri satışı yapıldığı tespit edildi. İşletmede gerçekleştirilen baskın sonucu 10 kilo 150 gram nargile tütünü, 9 kilo 250 gram kıyılmış tütün, 20 bin adet boş makaron ile 7 bin 120 adet kaçak sigara ve çeşitli tütün mamulleri ele geçirildi.

İşletme sahibi İ.K., Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA