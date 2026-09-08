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Otomobilin çarptığı genç motosiklet sürücüsü yola savruldu

Otomobilin çarptığı genç motosiklet sürücüsü yola savruldu
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Bursa-Mudanya yolu Güzelyalı giriş köprü mevkiinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki sürücü yaralandı.

Bursa-Mudanya yolu Güzelyalı giriş köprü mevkiinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki sürücü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa-Mudanya yolu Güzelyalı giriş köprü mevkiinde meydana geldi. Mudanya istikametinde seyir halinde olan Y.A. (22) idaresindeki 16 BLC 568 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden R.A. idaresindeki 16 NL 505 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.A. yola savrularak yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü R.A. aracını durdurarak yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koştu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve trafik polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bursa-Mudanya yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Trafik polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, otomobil sürücüsü R.A. ifadesi alınmak üzere Mudanya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş şeklinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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