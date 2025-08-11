Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER YAYILDI

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

"VATANDAŞLARIMIZ GEREKMEDİKÇE TRAFİĞE ÇIKMASIN"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

MERSİN'DE DE YANGIN ÇIKTI

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangından yükselen dumanlar, çevredekilerin dikkatini çekti. Bölgeye, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

BOLU DA YANIYOR

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

SOMA'DAN ALEVLER YÜKSELDİ

Manisa'nın Soma ilçesinde devlet hastanesinin arka tarafındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafında havadan ve karadan müdahale ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangının söndürülmesi için çalışmalar sürerken, alevlerin hastaneye yakın olması endişe uyandırdı.

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Manisa Soma, Bolu Mudurnu, Çanakkale Merkez ve Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına 11 uçak, 27 helikopter, 128 arazöz, 5 iş makinesi ve 796 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor."