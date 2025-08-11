Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı

Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Güncelleme:
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Geçtiğimiz günlerde orman yangınlarıyla mücadele eden Çanakkale'den yine alevler yükseldi. Tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçrarken bölge tahliye ediliyor. Öte yandan Manisa, Mersin ve Bolu'da da alevlerle mücadele ediliyor.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER YAYILDI

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı

"VATANDAŞLARIMIZ GEREKMEDİKÇE TRAFİĞE ÇIKMASIN"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı

MERSİN'DE DE YANGIN ÇIKTI

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangından yükselen dumanlar, çevredekilerin dikkatini çekti. Bölgeye, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı

BOLU DA YANIYOR

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı

SOMA'DAN ALEVLER YÜKSELDİ

Manisa'nın Soma ilçesinde devlet hastanesinin arka tarafındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafında havadan ve karadan müdahale ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangının söndürülmesi için çalışmalar sürerken, alevlerin hastaneye yakın olması endişe uyandırdı.

Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Manisa Soma, Bolu Mudurnu, Çanakkale Merkez ve Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına 11 uçak, 27 helikopter, 128 arazöz, 5 iş makinesi ve 796 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor."

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Bu ülke Akpkk dan ve baştakinden kurtulmadığı sürece felaketler bitmez

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

mossad ajanlari ve arazi mafyasi bile bile orman yakiyor cun ku cezalar caydirici degil

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadık Alkan:

yazık gerçekten bu otmanlatı yakarken hiç ahiretinizi de mi düşünmüyorsunuz... sizlerde bu ülkede yasıyorsunuz hiç mi düşünmüyorsunuz sizede gelecek bunun acısı.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

su ile olmuyor su yerine itfaiye araçlarının arkasında ateşi boğup söndürecek yangın tüpü sistemi olmalı yangın tüpleri söndürmede daha etkili oluyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadık Alkan:

gerekli olan şey su uçak helikopter vs vs değil.. lazım olan ihtiyaç olan vicdan ve merhamet.. bunlar olmadığı sürece zarar görmeye devam edeceğiz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
