Pendik'te Park Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı

Pendik'te Park Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı
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Pendik'te Güzelyalı Mahallesi Yanyol Caddesi'nde park halindeki bir kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında araçta hasar meydana geldi.

Pendik'te, park halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araçta hasar meydana geldi.

Güzelyalı Mahallesi Yanyol Caddesi'nde park halindeki kamyonda henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin çalışmasıyla araçtaki yangın söndürüldü.

Kamyonda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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