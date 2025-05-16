Mudanya Ortaokulu Öğrencilerinden Çevre Temizliği Etkinliği

Mudanya Ortaokulu Öğrencilerinden Çevre Temizliği Etkinliği
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Mudanya Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu öğrencileri, Erasmus+ projesi kapsamında Güzelyalı sahilinde temizlik etkinliği düzenleyerek çevre bilincine dikkat çekti. Öğrenciler, sahildeki çöpleri topladı ve çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturdu.

Mudanya Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu öğrencileri, Erasmus+ projesi çerçevesinde Güzelyalı sahilinde düzenlediği temizlik etkinliğinde öğretmenleriyle birlikte çöpleri toplayarak çevre bilinci oluşturdu.

Mudanya Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu öğrencileri, çevre duyarlılığı adına anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+ konsorsiyumu çerçevesinde Okul Eğitimi İşbaşı projesinin yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde 7/C sınıfı öğrencileri, İngilizce öğretmeni Senem Akarsu ile birlikte Güzelyalı sahilinde temizlik çalışması yaptı.

Sahil boyunca biriken çöpleri toplayan öğrenciler, plastik atıklardan şişelere, kağıt ve diğer çöplere kadar sahili temizleyerek, çevre kirliliğine dikkat çekti. Etkinlik, bölge halkının da ilgisini çekerken, vatandaşlar da öğrencilerin duyarlı davranışını takdirle karşıladı. Okul yönetimi, Erasmus+ projesi çerçevesindeki etkinliğin çevre bilincini artırmayı ve öğrencilerin sosyal sorumluluk farkındalığını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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