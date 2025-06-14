Göztepe Kulübü 100. Yılını Coşkuyla Kutladı

Göztepe Kulübü 100. Yılını Coşkuyla Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe Kulübü, kuruluşunun 100. yıl dönümünü Güzelyalı Sahili'nde binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirdi. Müzik ve ışık gösterileri eşliğinde yapılan etkinlikte, taraftarlar meşale yakarak unutulmaz anlar yaşadı.

Göztepe Kulübünün 100. kuruluş yıl dönümü binlerce taraftarın katılımıyla kutlandı.

Kulüp tarafından Konak ilçesindeki Güzelyalı Sahili'nde düzenlenen kutlama etkinliğine, taraftarlar saat 19.25'de gelmeye başladı.

Burada gerçekleştirilen müzik ve ışık şovlarıyla eğlenen sarı-kırmızılı taraftarlar, saat 22.00'de aynı anda meşalelerini yaktı. Taraftarların sahil boyunca yaktığı meşaleler geceyi aydınlatırken, denizdeki teknelerden de havai fişek gösterisi yapıldı.

Taraftarlar marşlar ve şarkılar söyleyerek kulüplerinin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da kutlamaya katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor

Galatasaray'dan kesin olarak gidiyor! İşte yeni adresi
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
İsimler öyle böyle değil! İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi

İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.