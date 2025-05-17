Mudanya Ortaokulu Öğrencilerinden Çevre Bilinci İçin Temizlik Etkinliği
Mudanya Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu öğrencileri, Erasmus+ Projesi kapsamında Güzelyalı Sahili'nde temizlik etkinliği düzenleyerek çevre bilincine dikkat çekti.
Mudanya Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu öğrencileri, Erasmus+ Projesi kapsamında Güzelyalı Sahili'nde gerçekleştirdikleri temizlik etkinliğiyle çevre bilincine dikkati çekti.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+ Konsorsiyumu çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler İngilizce öğretmenleri Senem Akarsu eşliğinde sahil boyunca biriken atıkları topladı.
Okul yönetimi, Erasmus+ Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin sosyal sorumluluk farkındalığının güçlendiğini ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.
Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel