Çanakkale'den vahim görüntüler! Boğaz griye döndü, onlarca kişi denizden tahliye edildi

Çanakkale'den vahim görüntüler! Boğaz griye döndü, onlarca kişi denizden tahliye edildi
Güncelleme:
Çanakkale'den vahim görüntüler! Boğaz griye döndü, onlarca kişi denizden tahliye edildi
Çanakkale'nin Kepez'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Güzelyalı Mahallesi'ndeki yazlık evler alevlere teslim olurken, Çanakkale Boğazı yangının oluşturduğu yoğun duman tabakasının altında kaldı. Bölgedeki yazlık evlerde ikamet edenlerin tahliyesi için ise gemiler harekete geçti. Ulaştırma Bakanlığı, 84 kişinin deniz araçları ile bölgeden tahliye edildiğini açıkladı.

Çanakkale'de merkez ilçeye bağlı Kepez Beldesi'ndeki tarım arazisinde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, etkisini arttırarak devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılma hızı artan orman yangınına ekipler var güçleriyle müdahale etmeye çalışıyor.

Çanakkale'de boğaz duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı

BOĞAZ DUMANLA KAPLANDI

Bölgeden gelen görüntülerde Çanakkale Boğazı'nın alevler nedeniyle oluşan yoğun duman tabakasının altında kaldığı, yangın söndürme helikopterlerinin de zorlu şartlarda altında denizden su çekmeye çalıştığı görüldü.

Çanakkale'de boğaz duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı

ALEVLER GÜZELYALI'DA EVLERİ VE ARAÇLARI SARDI

Alevler, beldeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki evleri sardı. Park halindeki çok sayıda araç da yangından nasibini aldı. Ekipler ve vatandaşlar evleri söndürmek için seferber oldu.

Çanakkale'de boğaz duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı

3 YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi'nin tahliye edildiği duyurdu. Toraman, vatandaşlara gereksiz yere trafiğe çıkılmaması yönünde de uyarıda bulundu.

Çanakkale'de boğaz duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı

KARAYOLU GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Çanakkale-Ezine Devlet Yolu, 10 - 31'inci km'leri arasında meydana gelen yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır" ifadelerine yer erildi.

Çanakkale'de boğaz duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı

FERİBOTLARLA TAHLİYE

Yazlık evlerde ikamet eden vatandaşların tahliyesi için ise denizden gemiler harekete geçti. Küçük teknelerle karadan alınan vatandaşların, Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait feribotlarına taşındığı görüldü. Vatandaşlar, feribotların güvertelerine halat merdivenler ile tırmandı.

Çanakkale'de boğaz duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: 84 KİŞİ DENİZ ARAÇLARIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan tahliyelere ilişkin yapılan açıklamada, "Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildi." ifadeleri yer aldı.

Yorumlar (6)

Oğulcan Öztürk:

akkkepe yemeye doymaz

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Babayaro:

yanacak yer kalmayip sönünce yangın kontrol altına alındı diyecekler

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Zübeyr Doğan:

Yangınlarla boğuşmaktan , dış politikayla uğraştırtmıyorlar YANGINI KASITLI CIKARANLARI VURUP, TÜM MALVARLIGINA EL KOYUP , TUM SÜLALESİNİ SÜRGÜN EDERSEN....Yangınlar bir günde biter.Birde millet bilsin bakalım bu yangını cikaranlar kim.Ne.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
deliyürek:

yangınların sebebi büyük ihtimal israil ve abd örgütü yakıyor baktılar türkiye askeriyle silahıyla güçlendi bundan dolayı diş geciremediler yönünü ormanları yakmaya cevirdiler

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Alkol yasaklanmalidir:

itfaiye arabasında su yerine içi yangın tuplerindeki madde ile dolu benzin tankerleri gibi tankerler olmalı yangın türündeki gibi müdahale edilmeli çünkü duman ateşi boğar hemen söndürür mesela duman dolu bir sobaya yanan odun atıldığında duman o atesi hemen boğar söndürur yangın tupleri de buna benzer hemen dumanı boğup söndürüyor yangın tüpleri sudan daha etkilidir

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
