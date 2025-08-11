Çanakkale'de Orman Yangını: Köy Tahliye Edildi

Çanakkale'de Orman Yangını: Köy Tahliye Edildi
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlar tahliye ediliyor.

1 KÖY TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
