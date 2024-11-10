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Atatürk'ün Ölümünün 86. Yıl Dönümünde Denizde Anma Töreni

Atatürk'ün Ölümünün 86. Yıl Dönümünde Denizde Anma Töreni
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Güzelyalı Azot Dalış Merkezi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde Marmara Denizi'nde dalış yaparak Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde denizin altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar.

Güzelyalı Azot Dalış Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde Marmara Denizi'ne Güzelyalı'dan dalış yaptı. Denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan dalışçılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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