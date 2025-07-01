Çanakkale'de 'Müfettiş Gelişim Eğitimi' Başladı

Çanakkale'de 'Müfettiş Gelişim Eğitimi' Başladı
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Çanakkale'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Müfettiş Gelişim Eğitimi' programının açılışı yapıldı. Güzelyalı köyündeki Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programa müfettişler, eğitimciler ve ilgili personel katıldı.

Çanakkale'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Müfettiş Gelişim Eğitimi" programı başladı.

Güzelyalı köyünde bulunan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki programının açılışı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu ile Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan'ın konuşmalarıyla başladı.

Açılışta, programın amacı ve içeriğine ilişkin bilgi verilerek, katılımcılara yönelik iyi dilek ve temenniler iletildi.

Eğitime, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı müfettişler, eğitimciler ve ilgili birim görevlileri katıldı.

Eğitim programı, 5 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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