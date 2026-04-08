Adana'da göl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Adana Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapılar, Valilik koordinatörlüğünde yıkılıyor. Çukurova ilçesindeki Güzelyalı ve Karslılar mahallelerinde, DSİ ve belediye ekipleri tarafından üç yapı yıkıldı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Göl kıyısındaki kaçak yapılaşma ve işgallere karşı Valilik koordinesinde başlatılan çalışmalar merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı ve Karslılar mahallelerinde sürüyor.
Devlet Su İşleri ile Büyükşehir ve Çukurova Belediyesi ekipleri iş makineleriyle üç kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.
Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede yıkılan yapıların kalıntıları kamyonlarla alandan uzaklaştırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun