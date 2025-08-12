Tahliye çalışmasında alevlerin arasında kalan ekip son anda kurtarıldı

Tahliye çalışmasında alevlerin arasında kalan ekip son anda kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan 5 kişilik bir ekip, vatandaşların ve hayvanların tahliyesi için çalışırken alevlerin yolu kapatması ile mahsur kaldı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kalan ekibi TSK personeli TOMA'larla kurtardı. Büyük tehlike atlatan ekip lideri yaşananları "5 dakika daha geç kalınsaydı, Allah muhafaza ölüm haberimizi alırlardı" sözleriyle anlattı.

Çanakkale merkezli Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğinin (USSOD) Başkanı Mücteba Bektaş liderliğindeki 5 kişilik ekip, Güzelyalı köyünde devam eden orman yangınını söndürme ve tahliye çalışmalarına katıldı.

Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasından son anda kurtarıldı

TAHLİYE ÇALIŞMASINA KATILAN EKİP ALEVLERİN ARASINDA KALDI

İhbar üzerine köyde alevlerin yaklaştığı bir siteye ulaşan ekip, vatandaşların tahliyesi için evleri gezmeye başladı. Bir sitedeki 2 vatandaşın tahliyesini gerçekleştiren USSOD ekibi, küçükbaş hayvanlarla beraber köpekleri de bölgeden uzaklaştırmak isterken alevlerin sitenin yolunu kapatması ile bölgede mahsur kaldı.

Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasından son anda kurtarıldı

TOMA'LARLA KURTARILDILAR

Alev çemberinin arasında kalan ekip, güvenli bölge arayışına başladı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kalan ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile kurtardı. Bulundukları alandan çıkarılan USSOD ekibinin üyeleri büyük tehlike atlattı.

Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasından son anda kurtarıldı

"ÇEMBER ALEV TOPUNA DÖNDÜ"

Güzelyalı köyünde tahliye için çalışma yaptıklarını, alevlerin yolu kapatması nedeniyle bulundukları siteden çıkamadıklarını kaydeden USSOD Başkanı Mücteba Bektaş, yaşananları şu şekilde anlattı: "2 kişinin tahliyesini sağladık. Onları gönderdik. Gönderirken de orada ağaca bağlı hayvanları gördük. Keçiler, köpekler vardı. İnsanlar can havliyle uzaklaşırken hayvanların iplerini çözememişler. Kapının önünde köpekler vardı. Onları aldık. Tam çıkıyorduk. O sırada sitenin girdiğimiz yolu komple alev topu olmuştu. Daha sonra rüzgar şiddetlenince bulunduğumuz alan çember olarak alev topuna döndü."

Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasından son anda kurtarıldı

"5 DAKİKA GEÇ KALINSAYDI ÖLÜM HABERİMİZİ ALIRLARDI"

Alevlerin neden olduğu sıcak ve duman nedeniyle zor anlar yaşadıklarını dile getiren Bektaş, "Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kaldık. En son Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ekipleri TOMA'larla beraber girip bizi aldılar. 5 dakika daha geç kalınsaydı, Allah muhafaza ölüm haberimizi alırlardı. Tahliye sırasında kaplumbağa da vardı. Onların hepsini aldık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı

Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li belediyeler mesajı! Ezber bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.