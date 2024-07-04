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Çanakkale'de toplu ulaşım ücretlerine zam kararı

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Çanakkale Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısında kentteki toplu ulaşım ücretlerine zam kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Şehir içi, Güzelyalı, Dardanos ve Çınarlı tam yolcu ücreti 17 liradan 25 liraya, öğrenci yolcu ücreti ise 10 liradan 15 liraya yükseldi.

Çanakkale Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısında kentteki toplu ulaşım ücretlerine zam kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye Başkanvekili Bülent Şarlan başkanlığında gerçekleştirilen belediye meclisinin temmuz ayı olağan toplantısında mevcut gündem maddeleri ile toplu ulaşım zammı görüşüldü.

Artan akaryakıt fiyatları, lastik, yedek parça ve bakımdaki yüksek enflasyon, asgari ücrete bağlı olarak artan personel ücretlerinin neden olarak gösterildiği yeni zamlı tarife ikinci oturumda oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, şehir içi, Güzelyalı, Dardanos ve Çınarlı tam yolcu ücreti 17 liradan 25 liraya, aynı hattaki öğrenci yolcu ücreti ise 10 liradan 15 liraya yükseldi.

Kaynak: AA / Güncel

Güzelyalı Çanakkale Zam Ekonomi Güncel Haberler

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