Çanakkale'de Yaya Geçişinde Trafik Kazası: Emekli Albay Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Güzelyalı köyünde yaşayan emekli albay Tahir Keskin'e (84) Çanakkale-İzmir kara yolunda, karşıya geçmeye çalıştığı sırada R.T'nin kullandığı 17 EU 790 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Keskin, sağlık ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada ambulansta hayatını kaybetti.

Öte yandan kazanın meydana geldiği yolda yeni kazalar oluşmaması için yolun ışıklandırılmasını isteyen bazı vatandaşlar kısa süreli olarak yolu trafiğe kapattı.

Jandarmanın vatandaşlarla görüşmesi üzerine yol yeniden trafiğe açıldı.