Ordu'da Zemindeki Kayma Nedeniyle İki Bina Tahliye Edildi

Ordu'da Zemindeki Kayma Nedeniyle İki Bina Tahliye Edildi
Ordu'da Güzelyalı Mahallesi'nde zeminde kaymalar ve çatlaklar oluşan iki bina, güvenlik amacıyla tahliye edildi. Mağdur aileler, evlerindeki eşyalarını almak için yetkililerden izin bekliyor.

ORDU'da çatlakların oluştuğu ve zeminde kaymaların meydana geldiği 2 binadan tahliye edilen aileler, evlerinde para ve kişisel eşyalarının kaldığını ve içeri giremedikleri için mağdur olduklarını belirtti.

Olay, dün Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binada ve bitişiğinde bulunan 6 katlı binada zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluştu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve Altınordu Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından bitişik durumda olan toplam 14 daireli 2 bina, güvenlik amaçlı tahliye edilerek, mühürlendi.

'KİMSE SORUMLULUK ALIP, BİZİ 10 DAKİKALIĞINA İÇERİYE SOKMUYOR'

Yaklaşık 2 gün önce yan taraftaki inşaat çalışmasıyla birlikte binaların zeminlerinde ve duvarlarında çatlaklar oluştuğunu belirten bina sakini Osman Akıncı, "Bununla ilgili Savcılığa ve Altınordu Belediyesi'ne suç duyurusunda bulunduk. Bir önlem alınmadı. Dün akşam itibarıyla belediye ve AFAD ekipleri geldi ve evlerimiz mühürlendi" dedi.

Bu konuda kimsenin sorumluluk almadığını belirten Akıncı, "Herkesin kişisel eşyası var, kimlik kartımız var, paramız var. En azından 10 dakikalık bir tedbir alınıp, içeri girip kişisel eşyalarımızı alalım istiyoruz. Sonuç itibarıyla riskli binalar ama adım atılınca hemen yıkılacak bir durum da yok. Bunu kendileri de söylüyor. Yaşlı insanlar var, içeride ilaçları var, kıyafetleri var. Yetkililerden ricamız, bir sorumluluk alıp, insanlar en azından içeriden eşyalarını alsınlar" diye konuştu.

Binada oturan Erdinç Baştürk ise "Perşembe günü burada bir kazı yapıldı ve akşam ise bitişik bina ile bir ayrılma meydana geldi. Pazar ve pazartesi günü de yağmur yağdığı için toprak kayması olunca, bina da kaydı. Dün de Altınordu Belediyesi ekipleri gelip inceleme yaptı ve 2 bina mühürlendi. Biz de bina sakinleri olarak dışarıda kaldık. Şu an içeri girip, hiçbir şey alamıyoruz. Kimse de sorumluluk alıp, 'İçeri girin, eşyalarınızı alın' demiyor. Mağdur bir şekilde bekliyoruz" dedi.

Binalardaki kaymanın ve çatlakların, yanda inşaatta yapılan kazı ve temel çalışmasının etkili olabileceği değerlendirilirken, olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
