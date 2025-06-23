Çanakkale'de Barış Plajı'na Mavi Bayrak Ödülü

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Çanakkale'deki Barış Plajı, Güzelyalı ve Dardanos Belediye halk plajlarına Mavi Bayrak sertifikası verildi. Törende çevresel duyarlılık vurgulanarak, sürdürülebilir yaşam anlayışı ve doğa koruma önlemleri hakkında bilgi verildi.

Çanakkale'deki Barış Plajı, Güzelyalı ve Dardanos Belediye halk plajları için yeniden kazanılan "Mavi Bayrak" törenle verildi.

Dardanos Belediye Halk Plajı'nda düzenlenen törende, Mavi Bayrak sertifikası Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Ayhan Örten tarafından Çanakkale Belediye Başkan Vekili Umut Karagöz'e takdim edildi.

TÜRÇEV Koordinatörü Ayhan Örten konuşmasında, Türkiye'nin 1995 yılında 5 plajla başladığı Mavi Bayrak sürecinde bugün 575 plajla dünya sıralamasında 3. sırada yer aldığını belirterek, "Bu sayı daha da artabilir ancak nitelikli artış bizim önceliğimizdir. Ödülün sadece alınması değil, korunması da önemli ve bu büyük bir sorumluluktur." dedi.

Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Umut Karagöz ise çevresel duyarlılığın sembolü olan Mavi Bayrak'ın yalnızca bir bayrak olmadığını, sağlıklı gelecek vizyonunun ve sürdürülebilir yaşam anlayışının göstergesi olduğunu ifade etti.

Müsilaj tehdidine karşı da mücadele ettiklerini belirten Karagöz, şöyle konuştu:

"Bu kriz, doğayı ihmal ettiğimizde nelerle yüzleşebileceğimizi hepimize gösterdi. Ancak biz, bu tehdidi ciddiyetle ele aldık. Müsilajın temel nedenlerinden biri olan kirliliğe karşı aldığımız önlemler arasında İleri Biyolojik Arıtma Tesisimiz en güçlü savunmamız olmuştur. Denizimizi korumak için yalnızca temizlik değil, bilimsel ve sürdürülebilir çözümler üretmek zorundayız. Biz de bunu yapıyoruz."

Konuşmaların ardından, sezon boyunca dalgalanacak olan Mavi Bayrak göndere çekildi.

Törenin sonunda ise Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması'na katılan okullara "Karbon Azaltım Sertifikası" verildi.

Öte yandan TEMA Vakfı ile yapılan iş birliğiyle, yarışmada dereceye giren okullar adına fidan bağışında bulunuldu.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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