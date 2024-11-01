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Mudanya'da Hız Denetimlerinde 25 Sürücüye Ceza

Mudanya'da Hız Denetimlerinde 25 Sürücüye Ceza
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Mudanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı'nda gerçekleştirdikleri radar hız denetimleriyle 25 sürücüye ceza uyguladı. Emniyet yetkilileri, aşırı hızın halk güvenliği açısından tehlikeli olduğunu vurguladı.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı mevkiinde gerçekleştirdikleri radar hız denetimlerinde 25 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Bursa Asfaltı Mudanya istikametinde yapılan denetimlerde, sürücülere aşırı hız yapmamaları konusunda sıkı uyarılarda bulunarak, aşırı hız yapan sürücülere yönelik bu denetimlerin halkın güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Polis ekipleri, sürücüleri aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarırken, denetimlerin farklı zamanlarda da devam edeceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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