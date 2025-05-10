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İstanbul'da İşçi Erol Eğrek Darp Edilerek Hayatını Kaybetti

İstanbul'da İşçi Erol Eğrek Darp Edilerek Hayatını Kaybetti
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Erol Eğrek, Çalık Holding binasında darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze namazı Güzelyalı Merkez Cami'de kılındı ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Haber: Edda SÖNMEZ - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL)- İstanbul'da 10 yıllık tazminatı için gittiği Çalık Holding binasında darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren işçi Erol Eğrek, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde gittiği Çalık Holding binasında yaklaşık 10 görevli tarafından darp edildikten sonra gittiği hastanede hayatını kaybeden işçi Erol Eğrek, son yolculuğuna uğurlandı. Eğrek için Güzelyalı Merkez Cami'de ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene, vefat eden Eğrek'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cami avlusunu dolduran kalabalık, gözyaşları ve dualar eşliğinde Erol Eğrek'e son görevini yaptı. Eğrek, cenaze namazının ardından Tuzla Aydıntepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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