Haberler

Bursa'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bursa'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir metruk evde Adem E. isimli 80 yaşındaki adam ölü olarak bulundu. Olayın ardından polis ve savcılık inceleme başlattı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde metruk bir evde yaşayan Adem E.(80), ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Adem E.'den bir süredir haber alamayan yakın bir komşusu durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine polis ekipleri ile Mudanya Cumhuriyet Savcısı da gelerek incelemelerde bulundu. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Adem E.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla önce Mudanya Devlet Hastanesi'ne, ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Adem E.'nin metruk bir evde tek başına yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu

Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı

İlaç fiyatlarına okkalı zam! Etiketler değişiyor
Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray Griezmann için gözü kararttı

Süper Lig devi Griezmann için gözü kararttı
title