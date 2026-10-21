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Çanakkale Güzelyalı'da 24 saat süren yangının ardından yeniden yeşerme başladı

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Çanakkale Güzelyalı'da 24 saat süren yangının ardından yeniden yeşerme başladı
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Çanakkale'de 2025'te 155 orman yangını kaydedildi ve 8 bin 477 hektar alan zarar gördü. Büyük yangınlardan birinin yaşandığı Güzelyalı'da 24 saat süren yangının ardından etkilenen 855 hektar alanda ekiplerin çalışmasıyla yeniden yeşerme başladı.

Çanakkale'de 2025 yılında çıkan 155 orman yangınında 11 bin 868 futbol sahası büyüklüğünde 8 bin 477 hektar alan zarar gördü. Büyük yangınların birinin de gerçekleştiği Güzelyalı mevkiinde yanan alanlar yeniden yeşermeye başladı. Bölge dron ile görüntülendi.

Çanakkale genelinde 2025 yılı içerisinde 155'i orman 641'i orman dışı olmak üzere toplam 796 yangın çıktı. Çıkan orman yangınlarında 8 bin 447 hektarlık orman alanı zarar gördü. Büyük yangınların birinin de gerçekleştiği Güzelyalı mevkiinde ise 24 saat süren yangının ardından 855 hektar alan yangından etkilendi. Yanan alanlarla ilgili Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yeniden yeşertme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yanan alanlarda hala daha izler kalsa da orman küllerinden doğmaya başladı. Yanmış ağaç parçaları ve küllü topraklar arasında yeşeren minik fidanlar görenleri heyecanlandırdı. Bölge dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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