Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi

Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
Haber Videosu

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. Yangında büyük zarar gören Güzelyalı bölgesindeki villalardaki zarar sabah saatlerinde dron ile görüntülendi.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde dün saat 13.30 da başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başlatıldı. Yangın ile mücadelede ikinci güne girilirken, 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personelin ise karadan müdahalesi sürüyor.

3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Güzelyalı köyü, Halileli köyü ve Erenköy bölgesindeki 2 bin 90 vatandaş tahliye edildi. Güzelyalı köyünde bazı villalar alevlere teslim oldu. Yangının etkisini kaybeden bölgelerde vatandaşlar yeniden evlerine girdi. Ayrıca dumandan etkilenen 77 vatandaşın tedavisi sağlık kuruluşlarında yapılırken, hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Öte yandan yangının ilk anlarında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ve yavru köpek orman işçileri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi

MAHSUR KALAN 84 KİŞİ KURTARILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Dardanos mevkisinde çıkan orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 kişi güvenli bölgeye nakledildi. Açıklamada, "Bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildiö denildi. Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi'ndeki vatandaşlar Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait feribotlarla tahliye edildi.

Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi

GÜZELYALI KÖYÜNDE YANAN ALANLAR DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Gece boyunca yangına karadan 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 diğer araçlar ve 770 personel ile müdahale devam etti. Öte yandan sabahın erken saatlerinde havanın aydınlanmasıyla yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Güzelyalı bölgesindeki villalarda yaşanan hasar ise sabahın erken saatlerinde dron ile görüntülendi. Yangının acı bilançosu dron görüntülerine yansıdı.

Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi

Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi

Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi

Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi

Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Avukat ofisinde intihar etti! Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak

Avukat ofisinde intihar etti! Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOzzy Bjk:

Güzel ülkemiz ne hale geldi. Para pul oldu, her taraf yangın yeri, yok olan aileler, hak edilmeden alınan diplomalar, borç batağı, vergi üstüne vergi, terörün aklanması-serbest kalması, hayat pahalılığı, intihar eden edene, saçma sapan cezalar, daha bir sürü şey var gerisini siz yazarsınız. Güzelim ülkem ne hale geldi. Gerçekten felaketi yaşıyoruz. Sorsan yüzyılı yaşıyoruz. Hayaldi gerçek oldu :(

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErtan Arık:

Çok enteresan sahte diploma alan adamı cumhurbaşkanı seçeceksin ve önder kabul edeceksin, rüşvet alanları savunacaksın sonra başına gelenden başkasını suçlayacaksın. oh ne ala memleket ... önce kapının önünü süpür. Toplum ahlakını bozan kim açık ve net belli . Dansözlüğe gerek yok.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgardorap fuat:

Yine kaz dağları yine kontrollü yangınlar; Allah bu milletin yar ve yardımcısı olsun. İtrail sevicileri Güzelim Türkiyemizi bop hazır hale getirmek için ellerinden geleni fazlası ile yaparak emir komuta merkezinden aldıkları talimatları harfiyen yerine getirmekten mutluluk duymalarını anlıyoruz. Ordumuzda pasifize edilmiş durumda yangınlara müdahale etmek için devreye bile girememeleri artık bop için ülkemiz hazır durumda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı

Teknik direktörlüğe adım attığı ilk maçta neye uğradığını şaşırdı
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü

Devlet hastanesinde kabus anları! Ortalık resmen savaş alanına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.