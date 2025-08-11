Çanakkale'de Yangın: Villalar Alevlere Teslim Oldu

Çanakkale'de Yangın: Villalar Alevlere Teslim Oldu
Güncelleme:
Çanakkale'nin Kepez beldesindeki yangın, tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçradı ve Güzelyalı bölgesindeki bazı villaları yaktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangında Güzelyalı bölgesindeki bazı villalar da yandı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Güzelyalı bölgesindeki bazı villalar ise alevlere teslim oldu. Ekipler ve vatandaşlar evleri söndürmek için seferber oldu. Çevre villalarda kalan bir köpeğin ise başıboş bir şekilde dolaştığı görüldü.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Çınarlı yangınına 5 uçak, 5 helikopter ile havadan, 32 arazöz, 14 itfaiye, 5 dozer 455 personel ile karadan müdahale edilmektedir" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
