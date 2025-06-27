Çanakkale'de Trafik Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Trafik Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'nin Güzelyalı köyünde, yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki Tahir Keskin bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı, vatandaşlar yolu trafiğe kapattı.

Çanakkale'de karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Merkeze bağlı Güzelyalı köy girişi kavşağında yaşandı. Güzelyalı köyünde yaşayan emekli albay Tahir Keskin'e (84) Çanakkale-İzmir karayolunda, yolun karşısına geçmek istediği sırada R.T'nin kullandığı 17 EU 790 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olan Tahir Keskin ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın ardından bazı vatandaşlar yeni kazalar yaşanmaması için kısa süreli olarak yolu trafiğe kapattı. Jandarmanın vatandaşlarla görüşmesi üzerine yol yeniden trafiğe açıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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