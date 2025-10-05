Bursa'da Filistin'e Destek İçin Tekne Yürüyüşü Düzenlendi

Bursa'da İsrail'in engelleyerek, aktivistleri alıkoyduğu Sumud Filosu'na ve Filistin'e destek için tekneler denize açıldı. Filistin halkına destek amacıyla Güzelyalı'dan hareket eden tekneler, Mudanya'ya doğru yol aldı.

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın çağrısıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız" etkinliği, Mudanya Güzelyalı Yat Limanı'nda gerçekleştirildi. Filistin halkına destek amacıyla Güzelyalı'dan hareket eden tekneler, Mudanya'ya doğru yol aldı. Katılımcılar, teknelere ve limana Filistin bayrakları asarak, dayanışma mesajı verdi.

Programda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Filistin'e yönelik desteğin süreceğini vurguladı. Gürkan, "Bugün tüm Türkiye'de Filistin'e Destek Platformu'yla birlikte AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın eş zamanlı olarak düzenlediği bu etkinliklerde buluşuyoruz. Biz de Sumud'a destek kapsamında denize sınırı olan şehirlerde olduğu gibi Mudanya Güzelyalı'dan teknelerimizle beraber bu anlamlı yürüyüşe katıldık. Dün kendi canlarını tehlikeye atma pahasına Gazze yolculuğuna çıkan kardeşlerimiz, İsrail'in terörist eylemleriyle gözaltına alındı. Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimleriyle 137 kişi, aralarında 36 Türk vatandaşının da bulunduğu tüm yolcular ülkemize sağ salim döndü. Biz, her zaman olduğu gibi onların yalnız olmadığını hissettirmeye ve sesimizi duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

Filistin halkının direnişini "Sumud" kavramı etrafında selamlayan Gürkan, "Bursa'nın vicdanı Türkiye'nin vicdanıyla birleşecek, tek yürek ve tek nefes olacak. Biz öyle bir medeniyetin evlatlarıyız ki zalimin zulmü karşısında susmayı zillet, mazlumun yanında olmayı ise izzet bilen bir milletiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Etkinlik, Filistin'e destek sloganları ve denizde yapılan sembolik yürüyüşle sona erdi. - BURSA