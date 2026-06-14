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Göztepe, 101. yaşını kutladı

Göztepe, 101. yaşını kutladı
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İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 101. yıl dönümünü Güzelyalı Sahili'nde düzenlenen meşale ve havai fişek gösterileriyle coşkuyla kutladı.

İzmir'in en köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 101. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamalar kapsamında Güzelyalı Sahili'nde bir araya gelirken, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatarak görsel bir şölen oluşturdu.

Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, saat 19.25 itibarıyla Güzelyalı Sahili'nde toplanmaya başladı. Müzik, ışık ve lazer gösterileri eşliğinde eğlenen binlerce taraftar, kutlamalara renkli görüntülerle eşlik etti.

2006 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen organizasyonda, saatler 22.00'yi gösterdiğinde Susuzdede Parkı'ndan atılan ilk işaret fişeğiyle meşale şovu başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra ise havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatan sarı-kırmızılı taraftarlar, söyledikleri marş ve bestelerle kutlamaları adeta şölen havasına dönüştürdü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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