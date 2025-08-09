Marmaray'da 1 saat arayla 2 intihar vakası

Marmaray'da 1 saat arayla 2 intihar vakası
Marmaray'da 1 saat arayla 2 intihar vakası
Marmaray'da Güzelyalı ve Darıca istasyonlarında yaklaşık 1 saat arayla 2 intihar vakası yaşandı. Yolcular vagonlardan tahliye edilirken tren seferlerinde gecikme yaşandı.

Marmaray'da yaklaşık 1 saat arayla Güzelyalı ve Darıca duraklarında intihar vakası yaşandı.

GÜZELYALI DURAĞINDA İNTİHAR

Gebze-Halkalı istikametinde hareket eden trenin önüne, Güzelyalı durağında köprü üzerinden atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Vagonun altında kalan kişinin cansız bedeninin çıkarılması için tren boşaltıldı. Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Marmaray Güzelyalı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Aydıntepe-Kaynarca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Marmaray'da 1 saat arayla 2 intihar vakası

DARICA DURAĞINDA DA BİR KİŞİ RAYLARA ATLADI

Güzelyalı durağında yaşanan intihar vakasından yaklaşık 1 saat sonra ise Darıca istasyonunda raylara atlayan bir kişi yaşamını yitirdi. İntihar vakaları nedeniyle tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Marmaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Marmaray Darıca istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Gebze-Darıca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır"

Marmaray'da 1 saat arayla 2 intihar vakası

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
500
