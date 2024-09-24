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CHP Milletvekili Şevkin: 'Güzelyalı'da Vergi Borcu Yoğunluğu Artmış'

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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Güzelyalı Mahallesi'nde yaptığı ziyarette, vatandaşların vergi borcu yükü altında ezildiğini dile getirerek, tebligat yoğunluğunun artışına dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'nın Güzelyalı Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret etti. Vatandaşların borç yükü altında ezildiğini belirten Şevkin, gelir düzeyi yüksek olan semtte bile tebligat yoğunluğuna dikkat çekerek, "Mahallelerdeki yoğun tebligatlar, vergi borcu altında ezilen vatandaşın durumunun en önemli göstergelerinden biri" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'nın Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Gökalp Güngör'le görüştü. Posta yoluyla muhtarlığa bırakılan icra, kredi kartı, kredi borcu ve trafik ceza tebligatlarının çokluğuna dikkat çeken Şevkin, şunları söyledi:

"Burası Adana'nın gelir düzeyi en yüksek mahallelerinden biri. Baktığımız zaman burada muhtarlığa iletilen tebligat yoğunluğu görüyoruz. Maalesef gelir düzeyi yüksek bir mahallede bile bu kadar yoğun vergi borcu olan insanlarla karşı karşıyayız. Ülkenin geldiği durum ortada. Mahallelerdeki yoğun tebligatlar, vergi borcu altında ezilen vatandaşın durumunun en önemli göstergelerinden biri."

Muhtar Gökalp Güngör ise "Bu tebligatların birçoğu vergi, trafik cezası, icra... Maalesef geçen yıla oranla çok fazla tebligat geliyor vatandaşlarımıza" dedi.

CHP Milletvekili Şevkin: 'Güzelyalı'da Vergi Borcu Yoğunluğu Artmış'
Kaynak: ANKA / Güncel

Müzeyyen Şevkin Yerel Haberler Milletvekili Güzelyalı Politika Ekonomi Güncel Adana

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