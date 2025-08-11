Çanakkale'de Yangın Nedeniyle Üç Nokta Tahliye Edildi
Çanakkale'nin Kepez beldesindeki orman yangını nedeniyle ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Vali Ömer Toraman vatandaşı tahliye ekiplerine yardımcı olmaları konusunda uyardı.
3 NOKTA DAHA TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale'nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangında alevlere müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım" dedi.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
